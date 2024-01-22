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Понедельник, 22 января 2024, 23:49 мск

Новости Конфликт на Украине

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Украина на Совбезе ООН обвинила Россию в обстрелах «сотен городов»

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в понедельник, 22 января, заявил, что Россия, собравшая Совет безопасности из-за обстрелов Донецка, сама обстреливает «сотни украинских городов, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Кислица сказал: «Вчера российские Вооруженные силы обстреляли несколько десятков и даже сотен украинских городов, населенных пунктов и сел в девяти районах – в Чернигове, Сумах, Николаеве и Кировограде. Самые жестокие удары со стороны Российской Федерации пришлись на Донецкую область».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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