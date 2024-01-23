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NewDayNews.ru

Вторник, 23 января 2024, 18:06 мск

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Киевские власти выделят на нужды ВСУ дополнительно более 250 миллионов долларов

Шмыгаль. Фото: кабмин Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 23 января, заявил, что кабинет министров принял решение о дополнительном выделении из поступлений от военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вооруженным силам страны 9,6 млрд гривен ($256 млн. по курсу) на закупку техники, боеприпасов и средств защиты – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Было принято решение, что еще 10% от военного НДФЛ будет направлено напрямую военным частям. Поэтому сегодня передаем силам обороны 9,6 млрд гривен военного НДФЛ на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты. В 2024 году за счет перераспределения средств из местных бюджетов в госбюджет, которое осуществили осенью 2023 года, власти получили дополнительно 51 млрд гривен ($1,36 млрд) на развитие военно-промышленного комплекса и 43 млрд гривен (более $1 млрд) на производство дронов».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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