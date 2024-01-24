В Генштабе ВСУ заявили, что и дальше будут сбивать транспортные самолеты

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустил комментарий по поводу атаку на российский самолет Ил-76 под Белгородом, в котором говорится, что «будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении в Telegram-канале Генштаба ВСУ говорится: «Для уменьшения ракетной угрозы Вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода. С учетом этого ВСУ будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении».

Ранее сегодня МИД России заявил, что «на борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли. … И, тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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