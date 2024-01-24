В российском плену находятся еще более восьми тысяч боевиков ВСУ

Представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк на заседании Совета по правам человека, гендерного равенства и разнообразия при МИД Украины в среду, 24 января, заявил, что в российском плену находятся более 8000 украинских военных, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Таранюк сказал: «На данный момент проведено 49 обменов и возвращены домой 2828 человек, из них 2681 военный и 147 гражданских. В плену на сегодняшний день находятся более восьми тысяч человек. Еще десятки тысяч людей, и гражданских, и военнопленных, находятся в статусе пропавших без вести».

Следует отметить, что ранее сегодня киевский режим сбил российский военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими военнослужащими, перевозимыми для обмена. Все погибли. В российском МИДе заявили, что «совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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