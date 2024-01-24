Фицо сказал Шмыгалю, что не верит в военное разрешение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в среду, 24 января, в Ужгороде заявил, что в возможность решения конфликта на Украине военными методами не верит, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления словацкий премьер сказал: «Сегодня на довольно продолжительной встрече стало ясно, что наши взгляды с господином премьером правительства Украины по некоторым темам существенно расходятся. Это, прежде всего, взгляд на саму войну, которая идет на Украине. Я повторил господину председателю правительства Украины, что не верю решение этого конфликта военным путем».

Ужгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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