Украинский политик, известная своими скандалами на тему запрета русского языка, Ирина Фарион сравнила русскоязычных украинцев с собаками и заявила, что их нужно «перестать понимать» и «выбросить на обочину общества», – сообщают украинские СМИ.

В интервью, размещенном на YouTube -канале «Студия Фарион», украинский политик говорит: «Они сами виноваты в том, что не говорят на украинском языке. Вообще надо перестать их понимать, улыбаясь и желая вдохновения. Они понимают только силу! Силу закона, силу интеллекта, силу организаций, которые вы создаете, и силу неприятия их слабости. Вас это должно перестать интересовать! Недавно я смотрела сюжет, как наши воины у москалей отбили овчарку. Так они этого пса научили украинским командам за один месяц, потому что у собаки была среда для команд».

«Нежелание говорить на украинском языке – это от лени, от ненависти к украинцам и от комплекса, что они раньше господствовали, но теперь здесь, в Украине, хозяевами хотят стать украинцы. То есть все те, кто сегодня говорят на москальском языке, они максимально себя маргинализируют. Они будут выброшены на обочину общества», – подчеркнула Фарион.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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