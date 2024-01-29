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Понедельник, 29 января 2024, 15:17 мск

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ВС РФ улучшили позиции на Краснолиманском направлении и отразили 10 атак ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России за прошедшие сутки отбили 10 атак боевиков ВСУ и улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Шесть атак противника российская армия отразила на Донецком направлении, где киевский режим потерял до 210-ти военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Три попытки атаковать были отбиты на Купянском направлении, при этом активными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области. На этом направлении ВСУ лишились 30-ти военнослужащих, двух броневиков, трех пикапов, а также гаубицы «Мста-Б».

«На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, – говорится в сообщении. – Потери противника составили до 280-ти военнослужащих, танк и три автомобиля».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отбили атаку в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и два автомобиля.

На Запорожском и Херсонском направлениях подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники. В результате украинские войска лишились 70 боевиков и наемников, трех пикапов, четырех автомобилей и гаубицы Д-30.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109-ти районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Средства ПВО перехватили один снаряд HIMARS и сбили 34 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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