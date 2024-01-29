Киевский режим «потерял» почти три с половиной миллиона мужчин призывного возраста

Глава комитета по экономическому развитию Верховной рады Дмитрий Наталуха в понедельник, 29 января, заявил, что «на Украине «потеряли» почти 3,4 млн. мужчин, – сообщает украинский телеканал «Исландия».

В интервью телеканалу Наталуха сказал: «На Украине «потеряли», как минимум, 3,4 млн. мужчин, о которых государство знает только номер идентификационного кода. Они не за рубежом, не в ВСУ, не инвалиды, не учатся и не трудоустроены. Мы не знаем, где все эти люди призывного возраста. Чтобы не попасть в поле зрения ТЦК, люди перестанут пользоваться государственными банками, снимать наличные деньги, пользоваться кредитными карточками, путешествовать между городами».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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