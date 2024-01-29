Киевский режим будет обучать украинскому языку собственных военных

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в понедельник, 29 января, заявил, что на Украине появятся курсы по изучению украинского языка для отечественных боевиков, – сообщают украинские СМИ.

На странице Креминя в одной из соцсетей говорится: «Встретился с бойцами ВСУ из 150-го учебного центра командования Сил территориальной обороны и обсудил с ними важность применения государственного языка в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях. …Некоторые из военных уже подготовили свои жалобы в наш адрес, ведь фиксируют нарушения и в столице, и во многих регионах юга и востока. В то же время договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube