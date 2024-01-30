Ермак и Расмуссен создали группу по «евроатлантической интеграции Украины»

Глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен на брифинге в Киеве во вторник, 30 января, объявили о создании рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Ермак сказал: «Целью группы, в первую очередь, является работа со странами-членами НАТО, с экспертной средой, с политической средой, чтобы о построить атмосферу, которая помогла бы нашему пути в НАТО. …В группу вошли бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Польши Александр Квасьневский, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, сопредседатель Комитета внешней политики и обороны парламента Германии Питер Макей, Курт Волкер. Мы имеем амбициозный план, который касается Вашингтонского саммита НАТО и шагов, которые привели бы нас к полноценному членству»

В свою очередь бывший генсек НАТО заявил, что «с нетерпением ждет возможности возобновить сотрудничество в новой международной рабочей группе, которая сосредоточится на будущих мерах безопасности для Украины».

«На саммите в Вильнюсе лидеры НАТО заявили, что приглашение Украине вступить в Альянс будет распространено, когда будут выполнены условия. Теперь вопрос: какие условия? О чем мы говорим? И именно этим будет заниматься рабочая группа. Вопрос в том, как приглашение Украины вступить в НАТО может быть использовано в качестве инструмента, чтобы дать Путину стимул остановить войну? И именно это будет рассматривать Международная рабочая группа, чтобы мы могли сказать, что это приглашение прокладывает путь к миру», – отметил Расмуссен.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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