Зеленский заявил о наращивании производства дронов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 30 января, заявил, что наращивается производство дронов, в том числе, дальнобойных, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: ««Сегодня провел совещание с Минстратегпромом. Александр Камышин доложил о результатах работы по производству дронов и боеприпасов. Мы наращиваем производство. Очень важно. Добавляем новые позиции. Продолжается освоение новых образцов оружия. Отечественное производство дронов, снарядов, техники – это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины. В условиях полномасштабной войны, именно сила является основой свободы. И, кстати, отдельно сегодня министр доложил о производстве дальнобойных дронов. Это одна из ключевых задач для ОПК».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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