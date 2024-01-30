Буданов снова угрожает существованию Крымского моста

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов во вторник, 30 января, заявил, что «верит» в то, что в 2024 году Крымский мост перестанет существовать, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Буданов сказал: «Взрывы в Крыму не прекращаются уже больше года. То, что их будет больше, – тоже правда, потому что наша промышленность тоже наращивает объемы. Министерство стратегических отраслей промышленности значительно нарастило производство... Я надеюсь на то, что Крымский мост будет пылать. Ему нужно прекращать свое существование. Хочу верить в то, что в этом году Крымский мост может перестать существовать».

Отвечая на вопрос, не станет ли уничтожение Крымского моста поводом к применению Россией тактического ядерного оружия, главный украинский разведчик сказал: «Ну, это мы с вами снова возвращаемся в 2022 год. Что значит, – готов ли Путин смириться с потерей Крымского моста? Да кого интересует, на что он готов или не готов! Есть объективная реальность. Поэтому нечего здесь драматизировать эту ситуацию».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube