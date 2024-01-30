Украинские неонацисты просят киевское руководство разрешить вывезти свои семьи

Экс-боевик нацбата «Айдар»*, а ныне офицер ВСУ Игорь Лапин, призвал руководство Украины «дать возможность хотя бы патриотам вывезти свои семьи» в случае капитуляции, – сообщает во вторник, 30 января, телеканал NTA.

В эфире телеканала рассуждая о возможной капитуляции, «айдаровец»*, сказал: «Руководство страны должно дать возможность хотя бы патриотам вывезти свои семьи, потому что когда русские зайдут, будут мстить».

«Власти хотят узаконить уклонизм в ВСУ, а парламент готовит новые правила бронирования сотрудников. Речь о дополнительной плате к военному сбору за каждого забронированного сотрудника и возможность бронировать персонал всем предприятием. Эта тема уже несколько недель муссируется в обществе. Я понимаю объекты критической инфраструктуры, там вообще ничего даже не надо говорить. Есть определенный перечень должностей, где должны работать мужчины, это количество должно быть урегулировано, утверждено. Точка. Но, они предлагают кроме тех всех налогов, которые платятся, еще 20 тысяч в месяц платить за каждого такого уклониста. Это то же самое, что сказать «пусть уклонисты платят по 5 тысяч долларов в год, и мы их не будем мобилизовать». Это уклонизм, только в законе!», – с негодование заявил Лапин и добавил: «Подобными инициативами с мобилизацией власти готовят Украину к капитуляции. Когда в окопах закончится армия, то ничего уже не поможет. Русские зайдут, если провалится «армия-мова-вера».

*Организация и ее члены признаны террористическими и запрещены в России

Львов, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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