Правительство Украины внесло в Верховную раду новый вариант закона о мобилизации

Представитель украинского Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук во вторник, 30 января, заявил, что правительство внесло в Верховную Раду обновленный вариант законопроекта о мобилизации, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Кабинетом Министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» (регистр. №10449)».

В свою очередь в Telegram-канале украинского минобороны говорится: «Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами. Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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