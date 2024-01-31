Нуланд пообещала Путину «приятные» сюрпризы на поле боя

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на брифинге в Киеве в среду, 31 января, заявила, что Украина в 2024 году добьется «серьезных успехов», а она уезжает из украинской столицы с уверенностью в том, что «Путина ждут «приятные» сюрпризы на поле боя», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Нуланд сказала: «Я должна сказать, что сегодня вечером я покидаю Киев более воодушевленной единством и решимостью относительно 2024 года и его абсолютной стратегической важностью для Украины. Я также покидаю с большей уверенностью в том, что, хотя Украина укрепляет свою оборону, г-на Путина ждут «приятные» сюрпризы на поле боя, а также что Украина в этом году добьется серьезных успехов».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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