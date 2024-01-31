Украина и США подписали меморандум о контроле за использованием предоставляемой Киеву помощи

Министерство обороны Украины в среду, 31 января, сообщило, что усиливая сотрудничество в сфере контроля международной помощи, предоставленной украинской стороне, Украина и США подписали соответствующий меморандум, – сообщают украинские СМИ.

В украинском минобороны сообщили, что «целью меморандума является усиление сотрудничества в сфере контроля над использованием международной помощи. Меморандум предусматривает: Обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, влияющей или касающейся помощи, предоставляемой США; проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции; создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мероприятий в рамках полномочий и юрисдикции сторон; проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей».

Между тем, издание The American Conservative во вторник, 31 января, сообщило, что члены конгресса США возмущены последним коррупционным скандалом на Украине с присвоением чиновниками $40 млн., выделенных на покупку 100 тыс. минометных снарядов.

Комментируя скандал, представитель штата Аризона в конгрессе Илай Крейн заявил: «Это действительно отвратительно. Когда единственная партия перевела 113 миллиардов американских налоговых долларов в страну, лидер которой распустил конкурирующие политические партии и намерен приостановить национальные выборы, действительно ли они ожидали полной и прозрачной отчетности?»

В свою очередь, представитель штата Колорадо Лорен Боберт сказала: «Очевидно, что деньги, предназначенные для Украины, идут не туда, куда предполагалось, и Америка не имеет реального контроля за более чем 100 миллиардами долларов, ушедших из страны».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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