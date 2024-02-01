Зеленский предъявил претензии ЕС сразу после утверждения 50 млрд. евро помощи Украине и попросил еще денег

Президент Украины Зеленский в четверг, 1 февраля, сразу после слов благодарности за одобрение лидерами стран-членов ЕС выделения 50 млрд евро на четыре года в рамках евробюджета для укрепления украинской устойчивости, предъявил Евросоюзу претензии за недопоставку миллиона артснарядов и потребовал от ЕС еще одобрить дополнительные взносы для помощи Киеву, – сообщаю украинские СМИ.

В своем видеообращении к лидервам стран-членов ЕС глава киевского режима сказал: «К сожалению, выполнение европейского плана предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов было отложено. Это еще один сигнал глобального соперничества, в котором Европа не может позволить себе проиграть».

«Сегодня нужно ваше единство по созданию Ukraine Assistance Fund (Фонда помощи Украине) в рамках нашего с вами Европейского фонда мира. Это такая надежность и долговременность поддержки, которую сейчас нужно противопоставить соответствующим вызовам. Не менее пяти миллиардов евро в год, срок – четыре года. Четкий приоритет», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube