Российские войска за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции и заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО.

В течение суток российские военные отбили 10 атак ВСУ и уничтожили до 795 украинских боевиков. Кроме того, противник потерял два танка, 9 боевых бронемашин, в том числе БТР М113 производства США, 32 автомобиля и пикапа, пять САУ «Гвоздика», орудие М119 производства США, две американские артиллерийские системы М777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30 и боевую машину РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Ямполовки в ДНР, отметили в ведомстве. На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике двум бригадам ВСУ и теробороны у Клещеевки и Красного в ДНР. Две атаки противника отражены в районе населенного пункта Белогоровка.

Еще пять атак ВСУ отбиты на Купянском направлении проведения СВО. Противник пытался наступать у Синьковки Харьковской области и Терн в ДНР, но был отброшен.

На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение подразделениям двух бригад ВСУ и теробороны в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. На Запорожском направлении фронта российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ у Работино, Нестерянки и Вербового.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах», – говорится в сообщении ведомства. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов на Донецком направлении.

Силы ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха», а также нейтрализовали 40 украинских беспилотников в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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