Армия России нанесла 37 групповых ударов по военным объектам Украины

За последнюю неделю 27 января по 3 февраля Вооруженными Силами России нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.
В ходе ударов также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. «Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
Вместе с тем, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе: пять С-300, «SAMP-T» производства Франции, а также «IRIS-T» производства ФРГ.
Кроме того, поражены: три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса «NASAMS» норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300 и германская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T», а также шесть складов боеприпасов ВСУ.
Москва, Елена Володина
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