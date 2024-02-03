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Суббота, 3 февраля 2024, 15:46 мск

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Армия России нанесла 37 групповых ударов по военным объектам Украины

За последнюю неделю 27 января по 3 февраля Вооруженными Силами России нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В ходе ударов также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. «Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Вместе с тем, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе: пять С-300, «SAMP-T» производства Франции, а также «IRIS-T» производства ФРГ.

Кроме того, поражены: три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса «NASAMS» норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300 и германская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T», а также шесть складов боеприпасов ВСУ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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