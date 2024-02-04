Российские войска уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

Как следует из сообщения ведомства, всего за минувшие сутки российские войска уничтожили порядка 700 боевиков и 97 украинских беспилотников.

Самые серьезные потери ВСУ несут на Донецком направлении, где за минувшие сутки пресечено две атаки в районах населенных пунктов Красное и Ленинское. Также нанесено поражение живой силе и технике противника около Богдановки, Нового, Клещеевки и Шум. Потери украинских войск составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак» и шесть пикапов.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30. При этом в районе Покровска уничтожен склад боеприпасов.

На Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Терны в ДНР. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

На Краснолиманском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю. Ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки около Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах Торского в ДНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ вблизи Угледара и Урожайного. Потери противника составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и орудие Д-20.

На Запорожском направлении российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки. Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».

На Херсонском потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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