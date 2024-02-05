ВС РФ разбила пункт управления украинскими дронами

Российские войска разбили пункт управления украинскими дронами на Южно-Донецком направлении. Группировка «Восток» девять раз за сутки сорвала доставку подкрепления к позициям противника, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Пресечены девять попыток противника провести ротации боевиков на передовых позициях в районах Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского и Равнополя. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих», – говорится в заявлении.

Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы разбили опорные пункты и места скопления боевиков ВСУ около Урожайного и Угледара, уничтожили два пункта временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией. Также ликвидированы две боевые бронемашины, две САУ «Акация» и орудие Д-20.

ВС РФ все чаще мешает противнику подвозить подкрепление к своим позициям, не позволяет усилить передний край. Ранее российские бойцы сорвали шесть попыток ВСУ усилить позиции и провести ротации боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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