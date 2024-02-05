Киев выступил с прямыми угрозами в адрес жителей Донбасса за голосование на выборах президента России

МВД Украины в понедельник, 5 февраля, выпустило заявление с угрозами уголовной ответственности в адрес «украинцев, оставшихся» в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях РФ за участие в голосовании на выборах президента России, – сообщают украинские СМИ.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале украинских «правоохранителей», в частности, говорится: «Российские оккупанты продолжают подготовку к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Пытаясь предоставить легитимность этому процессу, они всеми силами пытаются привлечь жителей оккупированных территорий в организацию фиктивного голосования».

«МВД призывает украинцев, остающихся на оккупированных территориях, воздерживаться от сотрудничества с оккупантами! Каждый гражданин, добровольно помогающий врагу в организации псевдовыборов, может быть привлечен к ответственности за коллаборационизм!», – заявили в МВД киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube