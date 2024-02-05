Зеленский анонсировал «справедливый» принцип «бронирования» от мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Черкасскую область на региональном заседании членов Конгресса местных и региональных властей в понедельник, 5 февраля, заявил, что в скоро будет разработан «справедливый» принцип бронирования работников предприятий, подлежащих мобилизации, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство».

«Важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги. Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, который полностью работает «в белую». Чтобы к таким людям во время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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