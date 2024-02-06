Армия России заняла важные позиции на Краснолиманском направлении

Российские военные заняли ряд стратегически важных опорных пунктов ВСУ и удерживаемых противником высот на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные информированные источники.

По его словам, украинские боевики лишились опорников и высот в районах населенных пунктов Терны, Торское и Ямполь. «Данные позиции позволяли относительно малыми силами, сдерживать продвижение наших войск», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Марочко также отметил, что после утраты данных позиций украинскому командованию потребуется намного больше ресурсов для стабилизации ситуации.

Накануне Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции сообщало, что российские подразделения на Краснолиманском направлении улучшили свое положение по переднему краю.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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