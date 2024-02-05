За прошедшие сутки армия России отразила 12 атак украинских военных, уничтожив более 885 боевиков и наемников, а также десятки единиц боевой техники. При этом подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Средства ПВО сбили 58 украинских БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

На Купянском направлении было отражено семь атак противника. В результате киевский режим потерял до 130-ти военнослужащих и два пикапа.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отбили две атаки штурмовых групп. На этом направлении ВСУ лишились 260-ти солдат и пяти автомобилей.

Наибольшие потери украинские войска понесли на Донецком направлении, где было отбито две атаки. «Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, орудие Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией отражена одна атака в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Здесь ВСУ потеряли более 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, ВС РФ разбомбили полевой склад артиллерийских боеприпасов.

На Запорожском и Херсонском направлениях нанесено поражение скоплениям живой силы и техники. Украинская армия лишилась 60 бойцов, двух автомобилей, двух пикапов и гаубицы Д-30.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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