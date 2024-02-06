ВСУ оставили крупный укрепрайон под Донецком

Украинские подразделения были вынуждены покинуть крупный укрепрайон под Донецком из-за потерь и трудностей с подвозом обеспечения. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Нашим ребятам под Донецком удалось вытеснить ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) из укрепрайона. Это довольно внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти», – цитирует Кимаковского ТАСС.
Советник главы ЛНР уточнил, что оставить свои позиции противник был вынужден из-за больших потерь на этом участке фронта и крайне сложных условий подвоза обеспечения.
Ранее сегодня военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска заняли ряд стратегически важных опорных пунктов ВСУ и высот на Краснолиманском направлении.
Донецк, Наталья Петрова
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