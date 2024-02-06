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Вторник, 6 февраля 2024, 10:36 мск

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ВСУ оставили крупный укрепрайон под Донецком

Архив, фото: Минобороны Украины

Украинские подразделения были вынуждены покинуть крупный укрепрайон под Донецком из-за потерь и трудностей с подвозом обеспечения. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Нашим ребятам под Донецком удалось вытеснить ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) из укрепрайона. Это довольно внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти», – цитирует Кимаковского ТАСС.

Советник главы ЛНР уточнил, что оставить свои позиции противник был вынужден из-за больших потерь на этом участке фронта и крайне сложных условий подвоза обеспечения.

Ранее сегодня военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска заняли ряд стратегически важных опорных пунктов ВСУ и высот на Краснолиманском направлении.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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