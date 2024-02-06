Армия России отбила 17 атак ВСУ и улучшила положение на трех направлениях СВО

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях в зоне специальной военной операции и заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО. За прошедшие сутки ВС РФ отразили 17 атак противника. ВСУ потеряли до 885 боевиков, а также более 30 единиц боевой техники и автомобилей совокупно на всех направлениях фронта.

На Купянском направлении российские подразделения отбили шесть атак штурмовых групп противника у Синьковки Харьковской области и Терн в ДНР. В результате ВСУ лишились до 35 военнослужащих и двух автомобилей.

На Краснолиманском направлении российская армия улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Ямполовки в ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника у Торского и Серебрянки. Суточные потери противника составили до 240 военнослужащих, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак ВСУ и нанесли поражение силам противника в районах Клещеевки, Андреевиа, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки в ДНР. На этом направлении ВСУ понесли самые большие потери – до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, а также лишились танка, двух БМП и трех автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы разбиты артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике трем бригадам противника в районах Старомайорского, Урожайного в ДНР и Приютного Запорожской области. В результате уничтожено до 195 украинских боевиков, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

На Запорожском направлении нанесены удары живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Работино, Нестерянки и Пятихаток Запорожской области. Противник лишился более 95 военнослужащих, двух броневиков и двух пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены орудие Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 боевиков и два автомобиля.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах», – говорится в сообщении Минобороны.

Силы ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и уничтожили 30 украинских беспилотников в ЛНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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