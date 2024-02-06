Зеленский объявил о создании нового рода войск – «Силы беспилотных систем»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении заявил, что дал указание создать новый отдельный род войск в структуре Вооруженных сил Украины ( ВСУ) – Силы беспилотных систем, а также, что им подписан соответствующий указ, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя создание нового рода войск, в своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И, очевидно, – на поле боя. Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Список задач четкий – специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу».

«Чтобы дать необходимую координацию в Силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооруженных Сил будут созданы Силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО», – добавил Зеленский.

Как отмечают украинские СМИ, в документе, опубликованном на сайте президента Украины, говорится, что «это необходимо для наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения готовности к применению таких систем по назначению. …Кабинету министров поручается с привлечением Генштаба ВСУ разработать вопрос создания в структуре украинской армии Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национально безопасности и обороны».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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