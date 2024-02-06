Украина заявила о выходе из соглашения об общем транспортном пространстве стран СНГ

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук во вторник, 6 февраля, заявил, что кабинет министров одобрил законопроект о выходе из соглашения о транспортном взаимодействии в рамках СНГ, – сообщают украинские СМИ.
В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Одобрен проект закона о выходе из соглашения о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств – участников Содружества Независимых Государств в области транспортной политики».
Киев, Иван Бабурин
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