Украина заявила о выходе из соглашения об общем транспортном пространстве стран СНГ

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук во вторник, 6 февраля, заявил, что кабинет министров одобрил законопроект о выходе из соглашения о транспортном взаимодействии в рамках СНГ, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Одобрен проект закона о выходе из соглашения о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств – участников Содружества Независимых Государств в области транспортной политики».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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