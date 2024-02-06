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Вторник, 6 февраля 2024, 21:42 мск

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Украина заявила о выходе из соглашения об общем транспортном пространстве стран СНГ

Фото: РИА «Новый День»

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук во вторник, 6 февраля, заявил, что кабинет министров одобрил законопроект о выходе из соглашения о транспортном взаимодействии в рамках СНГ, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Одобрен проект закона о выходе из соглашения о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств – участников Содружества Независимых Государств в области транспортной политики».

Киев, Иван Бабурин

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