Рада одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации на Украине

Правительственный законопроект об усилении мобилизации на Украине прошел первое чтение в Верховной раде.

Документ поддержали 243 депутата, против проголосовали – 12, воздержались – 45. Ожидается, что резонансный закон вступит в силу в апреле.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что правки будут внесены до 21 февраля, после чего документ будет рассмотрен во втором чтении. «Вероятно, законопроект будет принят в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле», – написал нардеп в своем телеграм-канале.

Одобренный в первом чтении закон о мобилизации на Украине предполагает введение электронных повесток, ограничение прав уклонистов по решению суда, в том числе, введение запрета на управление транспортными средствами, возможность блокировки банковских счетов, запрет на выезд за границу. Проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут воспользоваться консульскими услугами только при наличии военно-учетных документов.

Согласно документу, отсрочку от мобилизации теряют те, кто получают второе высшее образование. Также подлежат мобилизации ранее судимые за нетяжкие преступления, пишет «Страна.ua».

Кроме того, мобилизационный возраст понижается с 27 до 25 лет. Руководителей больниц обяжут сообщать в ТЦК (аналог военкомата на Украине) о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет.

Напомним, украинское правительство утвердило законопроект о мобилизации и направило его в Верховную раду 30 января. В середине января после закрытого совещания с украинским военным командованием первоначальный текст законопроекта вернули из Верховной рады в правительство на доработку. Как заявил глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, некоторые положения документа нарушают права человека. Позже сообщалось, что из проекта закона уберут пункт о призыве инвалидов.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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