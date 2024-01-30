Кабмин Украины направил в Верховную раду новый закон о мобилизации

Украинское правительство утвердило новый законопроект о мобилизации и направило его в Верховную раду. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко*. На официальном сайте украинского парламента текст документа пока не опубликован.

Депутат Верховной рады Николай Тищенко ранее сообщил, что закон о мобилизации, вероятно, будет принят в марте. По информации украинских СМИ, документ может быть рассмотрен в первом чтении 6 февраля. В свою очередь, нардеп Сергей Нагорняк сообщил, что «сейчас депутаты из плохих решений стараются выбрать лучшие». При этом он признал, что «хороших решений уже не осталось».

В середине января после закрытого совещания с украинским военным командованием законопроект о мобилизации вернули из Верховной рады в правительство на доработку, поскольку, по заявлению главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, «какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы». Позже сообщалось, что из проекта закона уберут пункт о призыве инвалидов.

Напомним, внесенный 25 декабря в Верховную раду законопроект о мобилизации предусматривал снижение возраста призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, исключение категории ограниченной годности к военной службе, введение базовой общевойсковой подготовки до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет во всех учебных заведениях. Также законопроект вводит возможность рассылки электронных повесток потенциальным призывникам и предполагал ограничение прав граждан, уклоняющихся от постановки на военный учет и прохождения службы. Речь шла в том числе о запрете на управление автомобилями, получение кредитов, продление паспорта и т.д. Кроме того, документ предполагал лишение отсрочки от мобилизации для студентов, получающих второе высшее образование, и возможность мобилизации инвалидов третьей группы.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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