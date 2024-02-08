В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с бронетехникой НАТО на фронте

Украинские военные значительно снизили использование западной бронетехники из-за распутицы и нехватки ремкомплектов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на информированные источники.

«Неблагоприятные погодные условия в виде осадков и легких плюсовых температур, заставили украинское командование значительно снизить использование бронетехники стран НАТО», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

По словам Марочко, такая тенденция отмечена на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях в зоне спецоперации.

«Распутица не позволяет из-за низкой проходимости как колесной, так и гусеничной техники эффективно использовать ее в боевых действиях. Также все больше ощущается нехватка ремкомплектов», – отметил эксперт.

Даже незначительные поломки на длительное время выводят технику ВСУ из строя, указал Марочко.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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