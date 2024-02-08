Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине является обманом населения, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он допустил, что многие украинцы не дождутся демобилизации.

«Этот документ – это обман людей. Оставлять норму про демобилизацию после 36 месяцев службы только после решения ставки означает не отпускать людей никогда. Вы не хотите никакой демобилизации и таким образом пытаетесь обдурить людей», – заявил депутат в своем блоге.

Парламентарий призвал законодательные органы в регионах требовать корректировки у парламента Украины.

Киевский режим назвал мобилизационным ресурсом военных пенсионеров в возрасте до 60 лет. Их почти 368 тысяч человек, и в ВСУ служит 21 тысяча, или менее 12%.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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