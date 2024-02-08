Армия России улучшила позиции на двух направлениях в зоне СВО

Российские подразделения за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации, а на Донецком – заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Новотроицкого (ДНР), а силы ПВО перехватили 12 реактивных снарядов чешской системы залпового огня Vampire и уничтожили 73 дрона ВСУ в ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.

В течение суток противник лишился до 750 военнослужащих и почти 40 единиц бронетехники, орудий артиллерии и автомобилей, в том числе боевой машины РСЗО HIMARS производства США и двух польских САУ Krab.

На Купянском направлении отражено пять атак штурмовых групп ВСУ и нацгвардии Украины у Синьковки Харьковской области и Терн ДНР. Потери противника составили до 30 военнослужащих, четыре пикапа и американская гаубица М777.

На Краснолиманском направлении российские силы отбили две атаки украинских штурмовиков в районе населенного пункта Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. В результате ВСУ лишились до 230 военнослужащих, трех боевых бронемашины и пяти автомобилей.

На Донецком направлении российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ под Клещеевкой и Андреевкой в ДНР, уничтожив до 310 боевиков, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12.

На Южно-Донецком направлении во взаимодействии с авиацией нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Угледар и Макаровки в ДНР. Противник потерял составили более 155 военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Токаревки и Золотой Балки Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина РСЗО HIMARS и самоходная артиллерийская установка Krab.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в 114 районах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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