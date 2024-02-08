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Пятница, 9 февраля 2024, 00:29 мск

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Подоляк объяснил, почему Зеленский снял Залужного

Подоляк. Фото: УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в четверг, 8 февраля, заявил, что Зеленский отправил Залужного в отставку, чтобы не допустить стагнации на линии фронта, что негативно повлияет на настроения в обществе, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Подоляк написал: «Президент Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ, включая Главнокомандующего... Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме надлежащего результата в прошлом году, а также, чтобы не допустить стагнации на линии фронта, что негативно повлияет на общественные настроения».

«Решение об обновлении руководящего состава ВСУ было обусловлено необходимостью найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии», – добавил советник Офиса главы киевского режима.

Как сообщалось ранее в четверг 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заменил Валерия Залужного на посту Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-полковником Александром Сырским.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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