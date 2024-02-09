Две ракеты HIMARS попали в жилой район в Запорожской области

Киевский режим обстрелял город Токмак в Запорожской области ракетами РСЗО HIMARS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Оба снаряда попали в жилой район и обесточили его.

По данным Рогова, атака зафиксирована в 07:00 по московскому времени. Никто из мирных жителей не пострадал.

«Две ракеты, предположительно HIMARS, попали в здание магазина. В результате магазин полностью разрушен, повреждено остекление близлежащих домов, район прилёта остался без энергоснабжения», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

В ночь на 9 февраля система ПВО России сбила 19 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Токмак, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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