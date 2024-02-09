Сырский назвал новые задачи для украинской армии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал первое заявление в новой должности, в котором рассказал о новых задачах, которые стоят перед украинской армией.

«На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров. Самое быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики», – написал Сырский в своем телеграм-канале.

Также он заявил о важности квалификации личного состава. «Знать все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке – задача штабов всех уровней. Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов», – отметил новый главком ВСУ.

Сырский подчеркнул, что необходимо соблюдать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением личного состава подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава. Он назвал жизнь и здоровье военнослужащих «главной ценностью украинской армии».

Главком считает, что внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотников, современных средств радиоэлектронной борьбы «является одним из будущих векторов построения победы».

Как сообщал «Новый День», 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома украинских войск Валерия Залужного и назначил вместо него командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского. Причиной увольнения Залужного, по словам Зеленского, стал провал летнего наступления на южном фронте.

Как отмечают украинские СМИ, в военных кругах у Сырского имидж жесткого генерала, который не жалеет солдат ради выполнения задач. На Украине ему дали прозвища «Мясник» и «Генерал 200».

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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