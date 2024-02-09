Расположение ВСУ с иностранцами попало под удар под Харьковом

Расположение украинских войск с иностранными гражданами в Змиеве Харьковской области атаковали ВС России в ночь на пятницу, 9 февраля. Об этом сообщает российский телеграм-канал «Военная хроника».

По информации авторов канала, в результате прилета погибли граждане Италии и Франции, предположительно, ранения получили несколько граждан ФРГ.

«В скорые грузили 15-20 мешков с трупами. Количество раненых пока неизвестно», – говорится в сообщении.

Также прилетело, по некоторым данным, в здание общежития. «В нем попали под раздачу обычные украинские военные», – указывается в материале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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