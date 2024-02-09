Киевские власти «дерусифицировали» улицу Михаила Булгакова и еще девять объектов

Секретарь Киевского горсовета Владимира Бондаренко в пятницу, 9 февраля, заявил, что в рамках дерусификации и декоммунизации в Киеве переименовали очередных десять объектов, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Бондаренко заявил, следующее: «Изменение названий городских объектов способствует тому, что на карте Киева появляются топонимы, связанные исключительно с историей нашего государства».

Следует отметить, что в Киеве решили переименовать улицу уроженца Киева, русского, советского писателя Михаила Булгакова в улицу грузинского певца, бывшего советсткого актера Вахтанга Кикабидзе.

Кроме того, в сообщении, опубликованном на сайте Киевского горсовета, говорится, что библиотека имени Александра Блока теперь стала библиотекой им. украинского режиссера и театрального педагога Гната Юры, переулок русского изобретателя Павла Яблочкова – переулком Компанийским в честь вольнонаемных полков Войска Запорожского XVII-XVIII веков. А безымянному скверу на улице Боричев Тик присвоено имя израильского премьера Голды Меир.

«Таким образом Украина избавляется от названий, связанных с СССР», – подчеркнул секретарь Киевского горсовета Бондаренко.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube