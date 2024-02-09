Зеленский рассказал, что просил у американских конгрессменов дальнобойные ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 9 февраля, рассказал, что в ходе встречи с конгрессменами США в Киеве просил их о поставках систем ПВО и дальнобойного оружия, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Обсудили необходимость поддержки этого года и нового американского пакета, который все еще на обсуждении – критические вопросы. Также про ПВО, а именно – Patriot. И третий, ключевой вопрос – подчеркнул важность дальнобойного оружия, в том числе ATACMS на 300 километров, по которым пока, к сожалению, решения нет».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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