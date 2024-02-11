ВС РФ уничтожили более 800 украинских боевиков за сутки

Российские войска уничтожили 855 боевиков в зоне СВО за сутки. По данным Минобороны РФ, подразделения ВС РФ успешно отразили 19 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 119 районах.

Пять раз штурмовые группы противника пытались атаковать на Купянском направлении, но «Западная» группировка российских войск успешно отбила атаки и уничтожила до 210 военных под Табаевкой, Ивановкой и Синьковкой Харьковской области.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» ликвидировала до 120 боевиков около Дзержинского и Ямполовки в ДНР, Серебрянского лесничества, Червоной Дибровы в ЛНР. Успешно отражены две атаки украинских военных.

На Донецком направлении «группировка ВС РФ «Юг» успешно отбила 11 атак ВСУ в районе Нового, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и разбила противника под Белогоровкой, Богдановкой, Майорском, Ленинским, Новгородским и Новомихайловкой. Противник лишился убитыми и ранеными до 325 военных, танка, двух боевых бронемашин, гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» разбила скопление боевиков, ликвидировав до 150 человек под Шевченко, Водяным в ДНР, Приютным Запорожской области.

На Херсонском направлении отражена атака около Новопокровки Запорожской области, разбиты группы ВСУ около Вербового, Работино Запорожской области, Тягинки, Ивановки, Львово, Берислава и Михайловки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 человек, гаубица М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30.

Средства ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетчики ВС РФ разбили пункт управления ВСУ под Новогродовкой в ДНР, склад авиационных средств поражения, скопления боевиков и техники в 119 районах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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