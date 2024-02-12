Сырский бросит украинскую армию в новые «мясорубки» – глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин допустил, что новый главком ВСУ Александр Сырский, известный как командир, не считающийся с потерями украинской армии, организует для Вооруженных сил Украины очередные «мясорубки», как это было в Артемовске.

По его словам, Сырский известен среди украинских военнослужащих как «Генерал 200», с которым связывают огромное количество потерь на Артемовском направлении.

«Его остервенело желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то «мясорубки», которые будут опять же им организованы», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ЛНР затруднился объяснить подобные действия Сырского. По его словам, мотивы генерала трудно понять. «Может, его гнетет его российское происхождение, он учился в России. Для него самого, может, очень тяжело воспринимается, что он делает сейчас», – отметили Пушилин.

Как сообщал «Новый День», 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома украинских войск Валерия Залужного и назначил вместо него командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского. Причиной увольнения Залужного, по словам Зеленского, стал провал летнего наступления на южном фронте.

Американский телеканал CNN отмечал, что Зеленский поставил перед Сырским задачу избежать «застоя» в боевых действиях. Киевские власти требуют от нового главкома ВСУ разработать план, который позволит придать конфликту «новый фокус».

Тем временем Forbes пишет, что Сырский намерен задействовать одну из лучших армейских бригад для удержания Авдеевки, что может негативно отразиться на боеготовности ВСУ. Однако это не волнует нового главнокомандующего ВСУ. Как отмечает издание, замена Залужного на Сырского на должности главкома ВСУ может свидетельствовать о желании Зеленского бороться за Авдеевку «даже высокой ценой».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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