Армия России продвинулась на сотни метров у Работино и Вербового

Российские войска улучшили позиции у сел Работино и Вербовое на Запорожском направлении. Об этом рассказал ТАСС глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его информации, российские бойцы продвинувшись на сотни метров к западу от этих населенных пунктов. Также ВС России отбили две атаки ВСУ.
Рогов добавил, что на запорожском фронте российские силы взяли три опорных пункта противника к северо-востоку от села Новопрокоповка.
Мелитополь, Наталья Петрова
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