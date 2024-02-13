В ЛНР сообщили о прибытии женского пополнения в спецбригаду ВСУ «Азов»*

Пополнение, в состав которого вошли женщины, прибыло в 12-ю бригаду специального назначения ВСУ «Азов»* на Сватовско-Кременском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.
По его данным, все прибывшие подписали контракт с МинобороныУкраины и получили воинско-учетные специальности в ходе подготовки на одном из полигонов в центральной Украине.
Средний возраст военнослужащих-женщин составляет 35 лет, отметил Марочко.
Ранее сообщалось, что на Кременской участок фронта в ЛНР на позиции украинских вооруженных сил зашла рота, состоящая полностью из женщин. На этом участке в зоне СВО женщины выполняют функции операторов дронов и снайперов, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
* Запрещенная в России террористическая организация
Москва, Наталья Петрова
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