Полностью женская рота зашла на позиции ВСУ под Кременной

На Кременской участок фронта в ЛНР на позиции украинских вооруженных сил зашла рота, состоящая полностью из женщин. Об этом сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» в комментарии РИА «Новости».

По словам военнослужащего, под Кременную сейчас заходит много разных подразделений ВСУ, но самое удивительное то, что на «болото» (местность в Серебрянском лесничестве – прим. ред.) зашла рота, состоящая исключительно из женщин.

Предполагается, что женское подразделение входит в 54-ю бригаду ВСУ, состоит из добровольцев и носит название К-2, отметил боец спецназа.

Военный добавил, что им еще не приходилось сталкиваться с женским подразделением, однако радиоперехваты подтвердили, что на «болоте» действительно стоят женщины.

Спецназовец уточнил, что этом участке фронта женщины выполняют функции операторов дронов и снайперов. По его словам, украинки являются хорошими специалистами по управлению БПЛА, но их снайперскую работу пока тяжело оценить. «Когда пойдем на штурм – посмотрим, как они себя поведут», – сказал боец «Ахмата».

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы на фоне нехватки личного состава ВСУ из-за огромных потерь и масштабной мобилизации.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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