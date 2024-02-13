ВС РФ улучшили позиции на двух направлениях СВО и уничтожили более 1100 боевиков ВСУ

Российские войска за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и отразили 11 атак ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе спецоперации. В течение суток противник потерял до 1145 военнослужащих и почти 90 единиц военной техники и автомобилей.

Четыре атаки штурмовых групп противника российские военные отразили на Купянском направлении, в районах Синьковки Харьковской области и Терн в ДНР, уничтожив до 180 украинских боевиков, две БМП, два БТР и пять автомобилей.

На Краснолиманском направлении отбиты две атаки ВСУ в районах Торского и Ямполовки в ДНР. Потери противника составили до 310 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронемашин, 27 автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».

Самые большие суточные потери ВСУ понесли на Донецком направлении, лишившись до 325 военнослужащих убитыми и ранеными. Также были уничтожены танк, четыре боевые бронемашины и 25 автомобилей противника. Украинские войска пытались провести пять атак на российские позиции у населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка в ДНР, но были отброшены. Кроме того, силы противника попали под удары ВС РФ в районах Новгородского и Новокалиново.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское в ДНР. В результате противник лишился до 250 военнослужащих, по две БМП и боевые бронемашины, трех автомобилей, артиллерийской системы М777 производства США и станции радиоэлектронной борьбы.

На Херсонском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и нацгвардии Украины в районах Вербового, Работино Запорожской области и Никополя Днепропетровской области. Уничтожено до 80 боевиков и два автомобиля.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад с боеприпасами 126 бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах», – сказано в сообщении ведомства.

Силы ПВО за сутки сбили 63 украинских беспилотника в ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также перехватили три реактивных снаряда HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube