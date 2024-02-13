Украинские боевики массово бегут с позиций около Авдеевки в надежде избежать окружения. Командование потребовало удерживать позиции любой ценой ради хорошей репутации главкома ВСУ Александра Сырского в Киеве.

«По информации украинских источников, группировка ВСУ в Авдеевке самовольно покидает позиции, чтобы не попасть в полное окружение. Новый главком ВСУ требует удерживать город любой ценой», – узнал телеграм-канал «Военный обозреватель».

Собеседник в Генштабе сообщил, что Сырский «готов отправить лучшие резервы ВСУ в Авдеевскую мясорубку, чтобы продемонстрировать Зеленскому свою лояльность», пишет телеграм-канал «Резидент».

Позиции Зеленского и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного серьезно разошлись, когда командующий вывел солдат из Северодонецка и Лисичанска, сохранив резервы для контрнаступления под Харьковом и Херсоном. Новый главком ВСУ намерен показать Киеву, что готов выполнить любой приказ.

Киевский режим собрал военных на учения к Селидово, но ВС РФ нанесли по скоплению боевиков несколько мощных ударов. Предварительно, число убитых и раненых на полигоне может достигать 1500 человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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