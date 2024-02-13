Украинцы в январе сняли со счетов рекордную сумму за последние два года

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 14 февраля, сообщил, что украинцы только в январе сняли со своих банковских счетов более 27 миллиардов гривен (712 492 200 долларов по курсу), что стало рекордом после введения в стране военного положения в 2022 году, – сообщают украинские СМИ.

В отчете, опубликованном на сайте НБУ, в частности, говорится: «В январе 2024 года общий объем депозитов населения в банковской системе сократился на 2,5% – на 27,4 миллиардов гривен, после чего на счетах осталось 1,05 триллионов гривен. …Последний раз депозитный портфель физлиц уменьшался в мае 2023 года, и тогда он сократился менее чем на один миллиард (987 миллионов гривен). Сейчас сокращение почти в 28 раз больше. …Депозиты юридических лиц (активно прираставшие в предыдущие месяцы) в январе 2024 года также сократились – на 1,7% (на 21,8 миллиардов гривен)».

В публикациях украинских СМИ со ссылкой на Нацбанк, также говорится, что «в январе 2024 года люди забирали со счетов как гривну, так и инвалюту: гривневые вклады сократились на 2,6% (на 18,8 миллиардов гривен), до 692,2 миллиарда гривен; валютные вклады уменьшились на 2,1% (на $200 миллионов), до $9,47 миллиарда».

«Снятие денег из банков обусловлено ожиданием ужесточение закона о мобилизации – украинские власти могут получить возможность блокировки счетов уклонистов. Также украинцы готовятся к новому витку военного конфликта, нестабильности экономики, росту курса доллара», – пишут в украинских СМИ.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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