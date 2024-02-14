ВСУ устроили «мясные штурмы» на Краснолиманском направлении

Украинские войска пошли на «мясной штурм» сразу в трех районах на Краснолиманском направлении, но в итоге отступили, понеся потери. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Владимир Марочко со ссылкой на информированные источники.

По его словам, украинские боевики одновременно попытались наступать в районах населенных пунктов Терны, Торское и Ямполь, но их атака оказалась плохо организованной и «заранее была обречена на провал».

«Прежде всего, должным образом не была проведена огневая подготовка, не учитывался погодный фактор, соотношение сил и средств», – пояснил эксперт в своем телеграм-канале. Он добавил, что лобовые удары были направлены на хорошо укрепленные и подготовленные в оборонительном плане позиции российской армии.

«После нескольких штурмующих волн, противник отказался от дальнейших действий, и понеся потери, вернулся на исходные рубежи», – отметил Марочко.

В свою очередь, военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что накануне украинские силы пошли в «мясные штурмы» на Краснолиманском направлении «без особой поддержки артиллерии». «Наша артиллерия размотала противника на подходах», – написал он в своем телеграм-канале. «Сырский (новый главком ВСУ) просто подарок для нас», – заключил военкор.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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