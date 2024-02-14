На Южно-Донецком направлении разбиты три пункта управления дронами ВСУ

Группировка ВС РФ «Восток» разбила четыре пункта временной дислокации украинских боевиков и три пункта управления беспилотниками за сутки. За этот период ликвидированы до 250 военных ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы в районах Урожайного, Угледара и Старомайорского. Уничтожены четыре пункта временной дислокации, три пункта управления беспилотной авиацией и станция РЭБ», – говорится в заявлении.

Российские бойцы четыре раза срывали попытки подвезти подкрепление к украинским позициям около Старомайорского и Мирного. Во время отражения двух атак подразделения ВС РФ ликвидировали две БМП, две боевые разведывательно-дозорные машины, более 35 военных. Потери противника за сутки составили до 250 боевиков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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